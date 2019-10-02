شكرا لقرائتكم خبر عن "القاهرة للاتصالات" ينظم معرضا لتكنولوجيا النقل الذكى ضمن فعالياته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الشركة المنظمة لمعرض ومؤتمر القاهرة الدولى للاتصالات، عن إطلاق الدورة الثانية من من المعرض والمؤتمر الدولى لتكنولوجيا النقل فى الشرق الأوسط وإفريقيا TransMEA 2019 خلال الفترة من 1 ديسمبر المقبل وحتى 4 من نفس الشهر، بالتزامن مع إطلاقها الدورة 23 من المؤتمر الأهم فى قطاع التكنولوجيا Cairo ICT تحت شعار The Digital Experience.

وتنطلق فعاليات الدورة الثانية منTransMEA 2019 تحت رعاية وزارة النقل، ومركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، وسط إقبال من شركات النقل الذكى والمؤسسات الحكومية المحلية والدولية لضمان التواجد فى الحدث.

ويحظى المعرض والمؤتمر الدولى لتكنولوجيا النقل باهتمام خاص ورعاية مكثفة من الجهات المهتمة بتطوير منظومة النقل فى مصر والمنطقة، حيث أنه يتزامن مع توسع مصر فى بناء المدن الذكية وسعى الدولة إلى تبنى استراتيجيات طويلة المدى لتعزيز تلك المدن والمناطق الجديدة بمنظومات نقل ذكى حديثة ومبتكرة تحقق الهدف المرجو من تلك النهضة العمرانية.

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كما يمثل المعرض أهمية خاصة للقارة السمراء التى تقترب من تطبيق اتفاقيات تجارة حرة تجمع دول إفريقيا، وهو ما يعنى ضرورة استعداد جميع الدول بالبنية التحتية اللازمة لاستيعاب التزايد المتوقع فى حركة التجارة ونقل البضائع بين الدول الأطراف فى الاتفاق.

كما تشهد دورة هذا العام من المعرض اهتماماً خاصاً من مؤسسات النقل في الدول العربية، لا سيما مع حاجة العديد منها إلى تبادل الخبرات فى قطاع النقل والتعرف على التجارب الناجحة فى كل دولة.

وتشمل منظومات النقل الذكى التى يركز عليها المعرض كل ما يتعلق بصناعة النقل بشكل عام سواء فى الطرق البرية أو البحرية أو خطوط السكك الحديدية ومترو الأنفاق ووسائل النقل النهرى والمنافذ البرية الحدودية، كما يتطرق المعرض والمؤتمر لعدة ملفات متعلقة بتطوير البنية التحتية للمواصلات والطرق بشكل رقمى، اعتمادا على الذكاء الاصطناعى الذى يدعم فكرة مخاطبة الآلات بعضها البعض دون تدخل من البشر.

وتسهم منظومات النقل الحديثة والذكية فى تحسين أداء شبكات الطرق ومكافحة الحوادث وخفض زمن الرحلات وبالتالى خفض تكاليف النقل ومعدلات استهلاك الوقود ورفع كفاءة التبادل التجاري وخفض التلوث.