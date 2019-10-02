شكرا لقرائتكم خبر عن سامسونج تصنع أحدث شاشات التليفزيون بتقنية 8K بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة "سامسونج إلكترونيكس مصر"، عن عزمها تصنيع وبيع شاشات التليفزيون QLED بتقنية 8K للمرة الأولى في مصر، وذلك بعد إطلاق خط كامل منها عالميًا في النصف الأول من هذا العام.

احتفلت سامسونج بمرور 6 سنوات على إنشاء مصنع سامسونج ببني سويف، وقال المهندس قاسم حسن، رئيس قطاع التليفزيونات فى شركة سامسونج إلكترونيكس مصر، أن خطط سامسونج لتصنيع أحدث منتجات شاشات التليفزيون QLED 8K للمرة الأولى فى مصر يعد خطوة هامة وتطورًا كبيرًا ودليل على ثقة سامسونج العالمية في القدرات التنافسية للمنتج المصري، وخاصة قدرات المصنع كونه ينتج الحصة الأكبر من منتجات سامسونج في منطقة الشرق الأوسط، وافريقيا، وجنوب أوروبا، مما يساهم في جعل مصر مركزًا رئيسيًا لتصدير أحدث منتجات سامسونج للمنطقة.

وأضاف المهندس قاسم حسن أن مصنع سامسونج فى بنى سويف لتصنيع التليفزيونات يصدر 85% من إنتاجه لـ 36 دولة حول العالم، ويعمل به نحو 1500 عامل، لافتًا إلى أن المصنع تسبب في إقامة منطقة صناعية في محافظة بنى سويف، وهو يعد المصنع الأول من نوعه لشركة سامسونج فى الشرق الأوسط وأفريقيا، ويعتمد على أحدث تكنولوجيا عالمية فى إنتاج تلفزيوناتQLED المتطورة، وبلغت الاستثمارات الإجمالية للمصنع 270 مليون دولار، ويُعتبر واحداً من 14 مصنعاً لسامسونج على مستوى العالم متخصص فى إنتاج التليفزيونات.

Advertisements

وأوضح المهندس قاسم أن سامسونج تعمل من خلال شاشاتها الجديدة لعام 2019 على الإرتقاء بالجودة البصرية والدقة إلى مستوى جديد كليًا، فتأتي شاشات QLED 2019 معززة بتقنية HDR، مما يمنح أقصى درجة من السطوع لإعدادات وظروف المشاهد في الغرفة، وبذلك تظهر المشاهد المعززة بـ Quantum HDR أكثر ديناميكية. من الممكن الآن مشاهدة مقاطع فيديو بدقة 8K على التليفزيون، من خلال المعالج Quantum Processor الذي طورته سامسونج، ليكون التليفزيون قادرًا على ترقية جودة المحتوى البصري وعرضها بكل وضوح.

وتأتى شاشاتQLED مزودة بخاصية الذكاء الاصطناعى، والتى تمكن هذه الشاشات الجديدة من التعرف على أي محتوى وتحسينه بغض النظر عن مستوى الدقة الأصلية لتوفيرها بجودة عالية تقارب دقة "8K"، كما أنه من خلال التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي، تساعد خاصية AI Upscaling على تحويل المحتوى البصرى ذو الدقة المنخفضة والتفاصيل غير الواضحة إلى دقة 8K المذهلة والحصول على تفاصيل محسنة وأكثر وضوحًا.

ولم تهتم سامسونج فقط بالصورة أو المحتوى البصرى للشاشات، لكن للصوت أيضا نصيبا، فدعمت سامسونج شاشاتها الجديدة 8K بمنظومة صوت تعتمد في تعرفها على نوعية المشاهد المعروضة على تقنية الذكاء الإصطناعي أيضا، ويتم تعديلها تلقائيًا وفقًا لمعطيات المشهد المعين، ليتم الحصول على تجربة الصوت الأمثل لكل مشهد.