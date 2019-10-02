شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز المشروعات تجرى جولة بمعرض تراثنا بعد افتتاحه أمام الجمهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرت نيفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة جولة مساء اليوم الأربعاء، بأجنحة معرض تراثنا، المقام بالفترة من 2 إلى 6 أكتوبر بمركز المعارض، عقب افتتاحه أمام الجمهور.

واستمعت نيفين جامع، لتعليقات العارضين فى تراثنا، على تنظيم المعرض وأجنحته، وكذلك تعليقات الجمهور الذين حرصوا على زيارة المعرض عقب افتتاحه بساعات قليلة.

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وأشاد العارضون بمعرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية، بقيام الرئيس عبد الفتاح السيسى بافتتاح النسخة الحالية من المعرض، مؤكدين أن وجود الرئيس بالمعرض يعطى زخما وترويجا له هذا الموسم، كما يشير إلى الاهتمام الواضح من الدولة بالصناعات الصغيرة والمتوسطة، ودعمها ماليا وفنيا وتسويقيا.

قالت الدكتورة نيفين الرئيس التنفيذى لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن قطاع الصناعات الصغيرة قادر على إحداث طفرة مجتمعية واقتصادية لأنه من أكثر القطاعات الكثيفة العمالة التى تستطيع استقطاب أعداد كبيرة من الشباب بأقل التكاليف وعلى اختلاف فئاتهم العمرية والتعليمية فقط لو توفر لهم التأهيل والتدريب اللازم.