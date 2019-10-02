تعرف على أسعار الوقود فى لبنان خلال أكتوبر..بنزين 95 بسعر 24.9 ألف ليرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت الجمهورية اللبنانية، اعتبارا من اليوم الأربعاء، الموافق 2 أكتوبر لعام 2019، تطبيق الأسعار الجديدة للوقود والتى كانت كالتالى .. 1-بنزين 95 24,900 ليرة لبنانية للصفيحة. 2-بنزين 98 25,400 ليرة لبنانية للصفيحة. 3-ديزل أويل مركبات17,500 ليرة لبنانية للصفيحة. 4-غاز (10 كجم) 11,800 ليرة لبنانية للقارورة. يذكر أن دولة الإمارات العربية المتحدة، بدأت ايضا اعتبارا من أمس، تطبيق الأسعار الجديدة للبنزين والديزل، وذلك بعد أن أقرت اللجنة المتعلقة بمتابعة أسعار البنزين والديزل الأسعار الجديدة شاملا ضريبة القيمة المضافة (5%)،، وذلك لشهر أكتوبر الجاري وكانت أسعار البنزين والديزل وفقا لما ذكرته شركة "أدنوك لتوزيع" كالتالي: 1- بنزين 98 ممتاز 2.24 درهم. 2- بنزين 95 خصوصي 2.12 درهم. Advertisements 3- بنزين91 إي بلس 2.05 درهم. 4- الديزل 2.41 درهم. أما أسعار الوقود لشهر أكتوبر الجارى في عمان كالتالي: 1- بنزين 91 عادي 0.207 ريال عماني للتر. 2- بنزين 95 ممتاز 0.217 ريال عماني للتر . 3- ديزل0.245 ريال عماني للتر .

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