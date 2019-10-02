شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد..الشيخ صالح كامل رئيس الغرفة الإسلامية يزور معرض تراثنا ويردد "تحيا مصر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زار الشيخ صالح كامل رئيس الغرفة الإسلامية، معرض تراثنا، مساء اليوم الأربعاء، فى أول أيام المعرض.

وأشاد الشيخ صالح، خلال جولته بجودة المعروضات، ولاقى ترحيبا كبيراً من العارضين والمشاركين فى المعرض مردداً "تحيا مصر .. تعيش مصر".

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ويقام معرض تراثنا، بالفترة من 2 إلى 6 أكتوبر بمركز المعارض، عقب افتتاحه أمام الجمهور.

قالت الدكتورة نيفين الرئيس التنفيذى لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فى وقت سابق، إن قطاع الصناعات الصغيرة قادر على إحداث طفرة مجتمعية واقتصادية لأنه من أكثر القطاعات كثيفة العمالة التى تستطيع استقطاب أعداد كبيرة من الشباب بأقل التكاليف وعلى اختلاف فئاتهم العمرية والتعليمية فقط لو توفر لهم التأهيل والتدريب اللازم.