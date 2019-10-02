المركزي: ارتفاع تحويلات المصريين في الخارج إلى 2.6 مليار دولار في يوليو

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية لمبنى البنك المركزي المصري

قال البنك المركزي المصري يوم الأربعاء إن مصر استقبلت حوالي 2.6 مليار دولار تحويلات من مواطنيها العاملين في الخارج في يوليو تموز، ارتفاعا من 1.9 مليار في يونيو حزيران.

وقال البيان إن نسبة الزيادة السنوية في التحويلات تبلغ 13.6 بالمئة. والتحويلات مصدر رئيسي للعملة الصعبة في مصر.