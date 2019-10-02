قال البنك المركزي المصري يوم الأربعاء إن مصر استقبلت حوالي 2.6 مليار دولار تحويلات من مواطنيها العاملين في الخارج في يوليو تموز، ارتفاعا من 1.9 مليار في يونيو حزيران.
وقال البيان إن نسبة الزيادة السنوية في التحويلات تبلغ 13.6 بالمئة. والتحويلات مصدر رئيسي للعملة الصعبة في مصر.
كانت هذه تفاصيل خبر المركزي: ارتفاع تحويلات المصريين في الخارج إلى 2.6 مليار دولار في يوليو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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