إلزام المنشآت بدفع أجر المتعاقدين بأعمال التطوع

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة ألزمت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المنشآت التجارية بدفع أجور المتعاقدين في أعمال التطوع خلال الفعاليات والمناسبات. وقال المتحدث الرسمي للوزارة خالد أباالخيل أمس إن أي عمل للمنشآت التجارية خلال الفعاليات والمواسم يعد من الأعمال التعاقدية التي يستحق المتعاقد أن يتقاضى أجرا عنها، أيا كانت مدة العمل، مبينا أن الوزارة رصدت عددا من المخالفات في إعلانات التوظيف كتسميتها «بأعمال التطوع»، داعيا إلى إبلاغ الوزارة عن أي مخالفات عبر تطبيق «معا للرصد» أو بالاتصال على الرقم 19911.



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