الملكية الفكرية توقع اتفاقية المسار السريع مع مكتب براءات الاختراع الأمريكي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - جنيف

وقعت الهيئة السعودية للملكية الفكرية مع مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية في الولايات المتحدة الأمريكية (USPTO) اتفاقية المسار السريع لفحص براءات الاختراع، في إطار مذكرة التفاهم التي تم توقيعها في 27 سبتمبر 2018، وجرى التوقيع على هامش أعمال الجمعية العمومية 59 للمنظمة العالمية للملكية الفكرية المنعقدة في جنيف.

وجرت مراسم التوقيع بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور عبدالعزيز السويلم، ووكيل وزارة التجارة للملكية الفكرية ومدير مكتب البراءات والعلامات التجارية في الولايات المتحدة الأمريكية أندريه يانكو، رغبة في تطوير الشراكة الثنائية في مجال الملكية الفكرية، وتعزيز العلاقة بين الجانبين لتسريع إجراءات تسجيل براءات الاختراع والعلامات التجارية السعودية في الولايات المتحدة الأمريكية، وجذب مقدمي طلبات براءات الاختراع والعلامات التجارية الأمريكية لتسجيل اختراعهم وعلاماتهم التجارية في السعودية، مما يعزز التعاون بين البلدين في مجالات مختلفة، كما تهدف إلى تحسين كفاءة وزيادة فعالية إجراءات منح براءات الاختراع والعلامات التجارية في الهيئة.

يذكر أن الهيئة السعودية للملكية الفكرية تسعى من خلال مشاركتها في اجتماع الجمعية العمومية للملكية الفكرية إلى تعزيز الشراكة بين البلدان الأعضاء وزيادة التعاون في مجال الملكية الفكرية، إضافة إلى مناقشة الأولويات والبرامج التعاونية مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية.