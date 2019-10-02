19 % حصة «مساكن» من مبادرة دعم الدفعة المقدمة عبر «سكني»

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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بلغت حصة برنامج «مساكن» للتمويل العقاري من المستفيدين من مبادرة دعم الدفعة المقدمة عبر برنامج «سكني» 19% من إجمالي عدد المستفيدين من المبادرة.
وأوضحت المؤسسة العامة للتقاعد أمس أن عدد المستفيدين من المبادرة من خلال «مساكن» بلغ 795 مستفيدا من إجمالي أربعة آلاف، والذي يمثل العدد الكلي للمستفيدين من مبادرة الدفعة المقدمة بما يعادل 19%.
وأفادت بأن المستفيدين شمل المدنيين في القطاعين العام والخاص والمتقاعدين من مدنيين وعسكريين ممن أتم 50 عاما فأكثر.
- المستفيدون من المبادرة من خلال برنامج »مساكن« 795 مستفيدا
- العدد الكلي للمستفيدين من مبادرة الدفعة المقدمة 4000 مستفيد
- النسبة 19.8%
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