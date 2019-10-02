علامة الجودة إلزامية على منتجات الكلادينج

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أصبحت علامة الجودة السعودية إلزامية على منتجات التشطيبات الداخلية والكلادينج ومسطحات الحديد، بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة على ذلك خلال الاجتماع الـ172 الذي عقد برئاسة نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة محافظ الهيئة الدكتور سعد القصبي.

وأوضح القصبي أن قرار الإلزام بعلامة الجودة يأتي استكمالا لجهود الهيئة والجهات المعنية لدعم وتمكين الصناعة الوطنية وحمايتها من المنافسة غير العادلة، بعد رصد وجود منتجات مسطحات الحديد غير مطابقة في السوق السعودي، مما تسبب في انخفاض نسبة استغلال الطاقة التشغيلية للمصانع الوطنية، وأدى إلى خسائر في السوق لصالح المنتجات المستوردة غير المطابقة. إلى جانب تقليل أضرار حوادث الحرائق الناتجة عن منتجات الألمونيوم المركبة للتكيسات الخارجية والتشطيبات الداخلية.

وذكر أن مجلس إدارة الهيئة اعتمد اللائحة الفنية لمعدات ومواد مكافحة الحرائق، التي سيتم تطبيق متطلباتها على الأجهزة والمعدات والمواد التي تستخدم في إطفاء الحرائق «معدات وأجهزة التدخل والإطفاء، مضخات مكافحة الحريق، مواد إطفاء الحرائق»، وكذلك عدد من اللوائح الفنية الأخرى التي تهدف الحفاظ على البيئة وصحة وسلامة المستهلك. إضافة إلى الموافقة على إلزام فئات من الأجهزة والمعدات الكهربائية ذات المخاطر العالية والمتوسطة والتي تعمل بجهد منخفض بشهادة المطابقة الوطنية المناظرة لشهادة (IECEE).