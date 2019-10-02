شكرا لقرائتكم خبر عن الطيران الأمريكية تأمر بتفتيش طائرات "بوينج 737 إن جي"..ظهور شقوق في هياكلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أمرت إدارة الطيران الأمريكية، بتفتيش طائرات "بوينج 737 إن جي" بعد ظهور شقوق في هياكلها، وذلك بعد أن اكتشفت الشركة المشكلة على طائرات تخضع لعمليات تعديل، وفقما أعلنت الوكالة الفيدرالية، الأربعاء.

وتشمل الأوامر 1911 ، طائرة مسجلة في الولايات المتحدة، ومن المتوقع أن تطلب إخضاع نحو 165 طائرة للتفتيش في غضون 7 أيام، وفق الوكالة.

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والنموذج إن.جي ،وهي اختصار لعبارة: الجيل التالي، هو الجيل الذي يسبق طائرات "ماكس" الممنوعة من الطيران منذ أشهر في أعقاب كارثتي تحطم داميتين.

ومرت أكثر من 6 أشهر على وقف تحليق طائرة "بوينج 737 ماكس" الأكثر مبيعا، في أعقاب حادثي تحطم لهذا الطراز أسفرا عن مقتل 346 شخصا.

وبدأ سريان قرار الحظر في أعقاب حادثة تحطم طائرة من هذا الطراز تابعة لشركة الخطوط الجوية الإثيوبية، وأسفر عن مقتل 157 شخصا، إضافة إلى تحطم طائرة تابعة لشركة "ليون إير" في إندونيسيا.