شكرا لقرائتكم خبر عن أبوظبى تستضيف المؤتمر الدولى للطرق 6 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تستضيف أبوظبي خلال الفترة من 6 إلى 10 أكتوبر الجاري فعاليات الدورة الـ 26 للمؤتمر الدولي للطرق الأول من نوعه في الشرق الأوسط والذي يركز على تطوير البنى التحتية للنقل والمواصلات ، حسبما نشرت وكالة وام للانباء .

أعلن ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بحضور الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية وسعادة خليفة محمد المزروعي وكيل دائرة النقل في أبوظبي وكلود فان روتين رئيس جمعية الطرق العالمية.

Advertisements

ويشهد المؤتمر مشاركة خبراء عالميين رفيعي المستوى لمناقشة التحديات الآنية والمستقبلية التي تواجه صناعة الطرق والنقل من خلال مختلف ورش العمل والدورات المتخصصة على مدى أيام المؤتمر الذي يقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

وتعد الجلسات الوزارية التي ستعقد يوم افتتاح المؤتمر 6 أكتوبر من أبرز فعالياته على الإطلاق حيث يشارك الوزراء في سلسلة من المناقشات حول قضايا مستقبل النقل وتخطيط الأراضي واستخدام الذكاء الاصطناعي في التخطيط وتنفيذ الطرق.