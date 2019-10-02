شكرا لقرائتكم خبر عن "كاش لس بلس" تستقبل العاملين السابقين بشركات التأمين ومنافذ المرور للعمل بشركاتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت "كاش لس بلس" – الشركة المصرية لتقديم الخدمات اللوجيستية وخدمات التحصيل - عن عزمها لتعيين عدد من العاملين السابقين بالمنافذ المرورية والتابعين لشركات التأمين، وذلك بعد أن قامت مسبقًا بتوقيع عقد مع المجمعة المصرية للتأمين الاجبارى على المركبات وإدارة نظم المرور لتفعيل خدمة التحصيل الالكترونى لوثائق التأمين الإجبارى على المركبات بمصر باستخدام الأنظمة الالكترونية.

سبق وأن أعلنت شركة "كاش لس بلس" بإبرام عقد مع المجمعة وإدارة نظم المرور لتفعيل خدمة التحصيل الإلكترونى لوثائق التأمين الإجبارى على المركبات بمصر باستخدام أنظمة الدفع الالكترونى، وذلك بربط قاعدة بيانات الإدراة العامة لنظم المرور، وقاعدة بيانات "كاش لس بلس" مع المجمعة، وذلك بناءاً على المناقصة العامة التى تمت فى هذا الشأن.

جاء ذلك في إطار التطوير والتحديث المستمر التى تقوم به الحكومة المصرية دون زيادة الأعباء المالية على المواطن المصري، وتماشيًا مع استخدام أحدث ما وصلت له التكنولوجيا الحديثة، والتي تسهل الخدمة على المواطنين بما يكفل السرعة والدقة فى الأداء.

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وصرح جاسر السيد العضو المنتدب لشركة "كاش لس بلس"، ان الشركة قامت بالفعل بتعيين الدفعة الأولى من العاملين السابقين بشركات التأمين ويبلغ عددهم 59 حتى شهر اغسطس 2019 بشركة كاش او في الشركات التابعة لها، وايضا يتم تعيين 141 أول اسبوع بشهر اكتوبر وبذلك تكون الشركة قد قامت بتعين اجمالى 200 موظف تابعين لمنظومة التامين الاجبارى للمركبات وذلك تفعيلا للعقد المبرم مع المجمعة التأمينية ويمكن التعرف على بيانات الموظفين من خلال الموقع الالكترونى للمجمعة التأمينية IFegy.Net/app .

وأضاف أن الشركة تستهدف تعيين الدفعة الثانية من العاملين على مدار الأسابيع المقبلة وذلك إلتزامًا من الشركة بتنفيذ إتفاقاتها كحد أدنى بتعيين 300 موظف لتحقيق دورها الإجتماعى تجاة المواطنين المصريين.