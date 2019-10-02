شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة أبها تنظم المعرض السعودى الخامس لفرص التوظيف والتأهيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تنظم الغرفة التجارية الصناعية بأبها منتصف الشهر الجاري, فعاليات المعرض السعودي الخامس لفرص التوظيف والتأهيل، تحت عنوان " سعوديون، وسعوديات، الأشخاص ذوي الإعاقة ", وذلك في فندق قصر أبها.

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وأوضح رئيس اللجنة المنظمة للمعرض الدكتور عبدالله بن جلوي الشدادي، أن أعمال معرض التوظيف الذي تنظمه الغرفة، تأتي في إطار دعم جهود الدولة لتوطين الوظائف، وتشجيع المنشآت على استيعاب العمالة الوطنية وإتاحة الفرص لتوظيفهم، إضافةً إلى تهيئة الفرص لأصحاب الأعمال لطرح مبادرات التوظيف المباشر أمام الباحثين عن فرص العمل بالمنطقة خلال فترة إقامة المعرض التي تستمر لمدة ثلاثة أيام.

وأشار الدكتور الشدادي إلى أن الأهداف الاستراتيجية والوطنية التي تعمل بموجبها اللجنة المنظمة تسعى نحو تهيئة الفرص الملائمة أمام شباب الوطن من مختلف الاختصاصات، والاستفادة من العمالة الوطنية النسائية، وزيادة فرص العمل أمام المرأة السعودية، فضلاً عن توفير فرص العمل لذوي الإعاقة، بالتعاون مع كيانات القطاع العام والخاص والمنظمات والجهات ذات العلاقة بتوطين الوظائف، مبيناً أن معارض التوظيف تعتبر من الفعاليات الجاذبة للشباب والخريجين والباحثين عن العمل والراغبين في تطوير مهاراتهم ومعارفهم المهنية والعلمية والعملية.