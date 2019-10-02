شكرا لقرائتكم خبر عن الكرملين : روسيا والسعودية ستواصلان التعاون في مجال الطاقة. والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقال بيسكوف ، على هامش احتماعات مؤتمر الطاقة ، "لقد أصبحت الرياض وموسكو قاطرة الاتفاقية في إطار "أوبك +"، وإن الإرادة السياسية لقيادة البلدين تخبرنا أن التعاون بين روسيا والسعودية في قطاع الطاقة سيستمر".

كان وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، قد بحث مع نظيره الروسي، ألكسندر نوفاك، في أيلول/ سبتمبر المنصرم، في جدة، تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، في قطاع الطاقة والاستثمار، والتبادل التجاري.

هذا وتجري الاستعدادات لزيارة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى المملكة العربية السعودية، المقررة الشهر الجاري.

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وشهدت العلاقات الروسية - السعودية تطوراً ملحوظاً، خلال العام الماضي والعام الجاري، وتشهد على ذلك كثافة تبادل الزيارات بين المسؤولين من البلدين.