شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الدولى للاتصالات يعقد ورشة عمل إقليمى لسد الفجوة الرقمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتمت اليوم، فعاليات ورشة عمل حول "سد الفجوة الرقمية للابتكار"، والتى نظمها الاتحاد الدولى للاتصالات بالتعاون مع مركز الإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال "تيك"، التابع لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، وامتدت على مدار يومين بالقرية الذكية.

استهدفت ورشة العمل تعزيز التكامل الرقمى الإقليمى من خلال التشخيص الجيد للفجوة الرقمية للابتكار والتقييم الموضوعى للنظام البيئى للريادة والابتكار فى البلدان العربية من خلال دراسات الحالة والنماذج الموجودة على أرض الواقع.

افتتح ورشة العمل صلاح الدين معرف، مستشار أول بالمكتب الإقليمى العربى للاتحاد الدولى للاتصالات، والذى أكد فى كلمته على أهمية رفع الوعى ونشر ثقافة الابتكار وريادة الأعمال لدى الشباب وتشجيعهم على إطلاق مشاريع وأنشطة اقتصادية مجددة من أجل توفير فرص عمل ذات قيمة مضافة عالية.

وأشار معرف فى كلمته إلى المبادرة رقم 5 لوزراء تكنولوجيا المعلومات والاتصالات العرب "الابتكار وريادة الأعمال" والتى تتضمن ضرورة الإسراع فى بناء القدرات الرقمية واكتساب المهارات فى التكنولوجيات الجديدة من اجل استغلالها وتطويعها حسب الحاجة فى مختلف المجالات، وكذلك استشراف وتحليل الفرص التى تحملها والتحديات التى تمثلها.

ومن جانبها، أكدت المهندسة هالة الجوهرى، الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، على أن التواصل الدائم والفعال بين الاتحاد الدولى للاتصالات والحكومة المصرية يمثل نموذج للشراكة الإيجابية والتعاون المثمر والبناء لتوحيد الرؤى فيما يخص تعزيز مناخ ريادة الأعمال وتحفيز نمو الشركات الناشئة فى مجال الابتكارات الرقمية.

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وأوضحت "الجوهرى"، فى بيان صحفى اليوم الأربعاء، أن التجربة المصرية فى مجال الابتكار الرقمى وريادة الأعمال تعد واحدة من التجارب الرائدة والمتميزة على الصعيد العربى والدولى حيث ترتكز على أفضل الممارسات التى تعزز من نمو النظام الإيكولوجى للابتكار اعتماداً على تطوير المهارات، والتوجيه، والاحتضان والنفاذ إلى الأسواق.

وأضافت أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال أذرعها التنفيذية تتبنى عدد من السياسات والاستراتيجيات التى تعمل على نشر ثقافة ريادة الأعمال والعمل الحر وتطوير مهارات التفكير الخاصة بالإبداع؛ ومن أبرزها مجمعات الإبداع، ومشروع نشر المناطق التكنولوجية ومجتمعات الابداع التكنولوجى فى محافظات مصر المختلفة، والجهود والمبادرات القومية التى تستهدف تنمية المهارات الرقمية لتمكين مصر من أن تصبح المحور الإقليمى للإبداع الرقمي.

وأشارت إلى أن كل هذه الجهود وغيرها انعكست بالإيجاب على مكانة ووضع مصر والتى أصبحت ضمن أفضل الأسواق الإقليمية لنمو الشركات الناشئة وكذلك مع تحسن المؤشرات الخاصة بنمو مناخ ريادة الأعمال والابتكار على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث تحتل حالياً المركز الثانى فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى جذب الاستثمارات فى الشركات التكنولوجية الناشئة.

وتناولت ورشة العمل سبل تحسين السياسات المتبعة والتحديات التى تواجه الدول والمؤسسات فى طريقهم لبناء النظم الإيكولوجية للابتكار فى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، من خلال النقاشات وتبادل الخبرات ومشاركة المعرفة والاستفادة من التجارب والمبادرات التى سيتم عرضها خلال الجلسات.

وتضمنت أجندة ورشة العمل مناقشة إطار ومنهجية الابتكار الرقمى للاتحاد الدولى للاتصالات وكذلك التحديات والفرص التى تواجه الشباب والنساء العربيات فى مجال الابتكار وريادة الأعمال من منظور عدد من الجهات الإقليمية والدولية الأخرى ومن ضمنها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربى آسيا (الإسكوا)، والشبكة العربية لحاضنات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمدن التكنولوجية بالمنطقة العربية (ARTECNET)، ومركز الأمم المتحدة للابتكار بمصر، وغيرها من المؤسسات ومنظمات المجتمع المدنى.