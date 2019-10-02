شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق " منتدى " التبادل التجارى بين دبى والصين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

استضاف " مركز دبي للسلع المتعددة" بالتعاون مع "مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار" منتدى " التبادل التجاري بين دبي والصين" في إطار فعاليات الدورة الخامسة من اسبوع دبي للاستثمار وذلك تحت رعاية الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي حسبما نشرت وكالة وام .

شهد المنتدى - الذي أقيم بقاعة مؤتمرات برج الماس - حضور أكثر من 300 شخصية بارزة من المسؤولين الحكوميين وقطاعات التجارة والاستثمار والتكنولوجيا لمناقشة الفرص الاستثمارية المتاحة للشركات الصينية التي تسعى إلى توسيع شبكتها العالمية متخذة من دبي بوابة لها .

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و أشاد فهد القرقاوي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار خلال الكلمة الرئيسية التي ألقاها في المنتدى باسبوع دبي للاستثمار بدورته الخامسة ومركز دبي للسلع الذي يشكل ركيزة رئيسية في قصة نجاح دبي موضحا أنه خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2019 وحدها بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة 46.6 مليار درهم مقارنة بـ 39 مليار درهم في عام 2018 وهو ما يعد مؤشرا واضحا على استمرار الثقة العالمية في اقتصاد دبي على مدى السنوات القادمة.

و أضاف القرقاوي أن دبي تبذل أقصى الجهود لتسهيل الاستثمارات الأجنبية المباشرة ووصفها بأنها منصة مفتوحة للعالم لاستكشاف الفرص وتحقيق الغايات المنشودة والاستفادة من أحد أسرع الاقتصادات نموا في الشرق الأوسط.

من جانبه ذكر أحمد بن سليم الرئيس التنفيذي الأول المدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة إن لأسبوع دبي للاستثمار دورا مؤثرا في قدرة دبي على ترسيخ مكانتها كوجهة مثالية للاستثمارات الأجنبية المباشرة .