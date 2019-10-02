شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الإتصالات السعودية : 100 فريق يتأهل للتصفيات النهائية للروبوت "WRO" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تأهل 100 فريق في التصفيات الوطنية المؤهلة للأولمبياد العالمي للروبوت "WRO"، التي أقيمت فعالياتها، اليوم، بتنظيم وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ومشاركة عدد من الجهات ذات الصلة, وأخرى تعليمية، وذلك بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض.

وتهدف المسابقة في ثوبيها الوطني والعالمي إلى تعزيز استخدام تقنية الروبوت في تطبيق منهجية "Steam" للمهتمين بهذه التقنية، وبناء جيل رقمي مبتكر قادر على مواكبة مستجدات العصر الرقمي، وتأهيله للوظائف المستحدثة في عصر الثورة الصناعية الرابعة، بما يضمن الوصول بالمملكة إلى طليعة الدول المبتكرة في هذا المجال الحيوي والهام, وإشعال فتيل الإبداع لدى الفئات المستهدفة بالمسابقة لاكتساب مهارات القرن الحادي والعشرين، بالإضافة إلى إبراز دور الشباب السعودي بدعم مشاركتهم في المحافل الدولية.

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وحول التصفيات، أكّد وكيل الوزارة لتنمية التقنية والقدرات الرقمية الدكتور أحمد الثنيان، أن الوزارة ومن خلال هذه المسابقة تسعى إلى تنمية قدرات الشباب الرقمية، واستثمار قدراتهم وتعظيم مردوداتهم، وتسخيرها في دفع عملية التحول الرقمي، مشيراً إلى أن التصفيات تُعد سانحة جيدة لالتقاء المبتكرين والمطورين والمبرمجين وإخراج الأعمال الإبداعية وتقديم مشاريع وابتكارات رقمية للأولمبياد العالمي تناسب الطفرة الرقمية التي تشهدها المملكة.