شكرا لقرائتكم خبر عن السياحة: قاعدة بيانات لخريجى المدارس الفنية السياحية لتوظيفهم بالقطاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة السياحة أنها تعمل على تنفيـذ خطـة عاجلـة لتدريـب الباحثيـن عـن العمـل مـن خريجـى المدارس الفندقيـة وكليـات السـياحة، وذلك لتأهيلهـم حسـب متطلبـات القطـاع، من خلال التواصـل مـع قطـاع التعليـم الفنـى والتدريـب المهنى فى وزارة التربيـة والتعليـم، والتعليـم الفنـى، وذلـك لضمـان توفيـر قاعـدة بيانـات الخريجين مـن المدارس الفنيـة السـياحية، وإرسـالها إلى الإتحاد المصرى للغـرف السـياحية والاستفادة مـن هـؤلاء الخريجين فى الوظائـف المختلفـة الشـاغرة.

وأضافت الوزارة أن هذا يأتى إلى جانب وضـع برامـج تدريبيـة فنيـة متخصصـة، وبرامـج مسـتحدثة للخريجـين الجدد والباحثـين عـن العمـل فى المجالات المختلفـة، مثـل قسـم الأغذية والمشـروبات والسـياحة الإلكترونيـة وسـياحة المؤتمرات، لمدة تتـراوح مـا بـين 15 يومـا إلى 6 شـهور وفقـا لنـوع التدريـب.

وكشفت الوزارة، فى تقرير المتابعة الأول برنامج الإصلاح الهيكلى، أنها تقوم حاليا بالاتفاق مـع مؤسسـة جوجـل علـى تنظيـم تدريبـات فى التسـويق الإلكترونى، وذلـك بالتعـاون مـع الإتحاد المصـرى للغـرف السـياحية، وذلـك للباحثـين عـن عمـل فى مجـال السـياحة، وأيضـا الطلاب الخريجين مـن كليـات السـياحة والفنـادق علـى مسـتوى الجمهورية.

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وأوضحت أنه سـوف يتـم البـدء فى التنفيـذ خـلال الأشهر القادمـة، حيـث يجـرى التنسـيق مـن أجـل اعتمـاد الشـروط الواجـب توافرهـا فى العاملـين بقطـاع السـياحة، بنـاء علـى المتطلبات التـى تحتاجها كل مهنـة مـن المهن السـياحية.