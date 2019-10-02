ميناء الدمام يقفز بأدائه إلى تخليص 4800 حاوية في اليوم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل علي شهاب - الدمام
أكد مدير عام ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام المهندس وليد الفارس أن الميناء حقق أفضلية في منطقة الشرق الأوسط في الأسبوع الماضي بتخليص 200 حاوية في الساعة وبمعدل 4800 حاوية في اليوم.
ولفت خلال لقاء بغرفة الشرقية أمس الأول، إلى وجود 5 مشغلين بالميناء، حيث يشغل 4 منهم 4 محطات مختلفة تعمل كل منها كميناء مستقل لنوعيات محددة من المنتجات كالسيارات والمركبات والحبوب والمواد السائبة والمواد الكيماوية وغيرها، بينما يعمل المشغل الخامس على إكمال دخول البضائع وتسلمها على الأرض.
استثمارات صناعية
وأشار إلى تحول مناطق شاسعة من أرض الميناء إلى مواقع صناعية متقدمة لصناعة السفن ومنصات الغاز وقطع الغيار، مبينا أن الأكاديمية البحرية المتخصصة بالميناء أصبحت ركيزة مهمة لتطوير الأداء بما تتضمنه من تخصصات حديثة متقدمة تواكب الأحدث في العالم وتخرج كوادر وطنية بشهادات تخصصية دولية يتم الاستفادة منه في كل مجالات العمل المهني.
7 ملايين طن حبوب
وذكر أن الميناء دخل ميدان المنافسة العالمية بالنسبة للمواد السائبة بتحقيق مناولة 7 ملايين طن سنويا من الحبوب بأنواعها، والتي خصصت لها صوامع خاصة، فيما خصصت مخازن للاسمنت وغيرها من المواد.
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