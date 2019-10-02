بدء إجراءات صرف مستحقات مزارعي القمح المحلي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعلنت المؤسسة العامة للحبوب عن البدء في إجراءات صرف مستحقات مزارعي القمح المحلي الذين قاموا بتوريد الكميات المحددة لهم، وذلك بإطلاق خدمة جديدة عبر الموقع الالكتروني للمؤسسة تتيح للمزارع إغلاق حسابه، حتى يتسنى للمؤسسة تحديد إجمالي الكمية المستلمة استعدادا لبدء عمليات الصرف بتحويل المستحقات للحساب البنكي الخاص بكل مزارع.

وأوضح محافظ المؤسسة المهندس أحمد الفارس، أن المؤسسة أرسلت خلال الأسبوع الماضي رسائل نصية عبر الجوال لجميع المزارعين الذين قاموا بتسليم كميات القمح المحلي الخاص بهم لسرعة البدء في إجراءات إغلاق حساباتهم في حال الانتهاء من تسليم الكميات المحددة تمهيدا للصرف.

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وأشار إلى أن المؤسسة العامة للحبوب استلمت عبر فروعها حتى نهاية سبتمبر2019 كمية (178,762) طن قمح محلي تم توريدها من قبل 829 مزارعا مع توقع ارتفاع تلك الكمية وعدد المزارعين بنهاية فترة التسليم والمحدد لها 31 أكتوبر 2019.

وأكد المحافظ أن حزمة الخدمات الالكترونية التي أطلقتها المؤسسة عبر موقعها الالكتروني مكنت المزارعين المستفيدين من اختيار مقر التوريد (الفرع)، وحجز المواعيد المناسبة.

وكانت المؤسسة بدأت في تسلم كميات القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي (1440 /‏ 1441هـ) بداية من 3 شعبان 1440 تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الخاص بضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء، والمتضمن تكليف المؤسسة بشراء القمح من المزارعين المؤهلين في حال اختيارهم زراعة القمح في مساحة لا تتجاوز (50) هكتارا، وذلك لمدة خمس سنوات وبكمية (700) ألف طن كل عام كحد أقصى.