مصنع كوري للأدوية البيولوجية في المملكة بـ1.2 مليار

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وقعت الهيئة العامة للاستثمار وشركة «جي إل رافا» الكورية القابضة أمس، بمقر الهيئة في الرياض، اتفاقية لتصنيع الأدوية البيولوجية في المملكة بقيمة 1.2 مليار ريال، في مشروع يعد الأول من نوعه محليا.

وتضمنت الاتفاقية بناء الشركة منشأة لتصنيع 30 منتجا من منتجات التقنية البيولوجية في المملكة، إضافة إلى تصنيع 5 منتجات ابتكارية أخرى خلال السنوات الخمس المقبلة.

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ووقع الاتفاقية وكيل المحافظ لتطوير وجذب الاستثمار سلطان مفتي، ومن طرف جي إل رافا الكورية رئيس مجلس إدارتها جايجان وانج، بحضور مدير المشروع شانجيو يون.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة الكورية «إن الشركة تعتزم استثمار 1.2 مليار ريال مما يوفر 300 فرصة عمل بمهارات عالية التدريب والتأهيل في مجال صناعة الأدوية البيولوجية».

وأضاف أن مذكرة التفاهم تهدف إلى بدء التصنيع المحلي للمضادات البيولوجية أحادية النسيلة «monoclonal antibody» والمواد الدوائية الخام وغيرها، مؤكدا حرص شركة «جي إل رافا» على العمل مع الجهات المعنية في المملكة لاستدامة التعاون لتوفير بيئة تشجع على الابتكار والاستثمار في قطاع الرعاية الصحية السعودي وتطوير المهارات المحلية.