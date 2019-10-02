30.4 مليون نخلة بالسعودية تنتج 1.4 مليون طن يتصدرها الخلاص والسكري

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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بلغ إجمالي عدد النخيل في السعودية 30.43 مليون نخلة، أنتجت نحو 1.43 مليون طن، بحسب نتائج مسح الإنتاج الزراعي لعام 2018، والذي كشفت عنه الهيئة العامة للإحصاء أمس.
واحتل صنف الخلاص المرتبة الأولى بعدد 7.74 ملايين نخلة وجاء صنف السكري الأصفر في المرتبة الثانية؛ بعدد 4.68 ملايين نخلة.
وكشفت النتائج أن إجمالي عدد الأشجار الدائمة (عدا النخيل) بلغ 25.92 مليون شجرة، بلغ عدد المثمر منها 18.39 مليون شجرة، حيث بلغ إجمالي كمية إنتاجها 666 ألف طن، وبلغت نسبة كمية الإنتاج المباع 88.8% .
وأتت أشجار الزيتون في المرتبة الأولى؛ إذ شكلت نحو نصف عدد الأشجار بالمملكة وبلغ عددها 12.77 مليون شجرة.
وأظهرت نتائج المسح أن إجمالي المساحة المزروعة بالحبوب في المملكة لعام 2017 بلغ 2.78 مليون دونم، حصد منها 2.64 مليون دونم.
وبلغ إجمالي إنتاج الحبوب على مستوى المناطق 1.29 مليون طن وبلغت نسبة كمية الإنتاج المباع 70.1%.
أما عن الثروة الحيوانية فقد أظهرت نتائج المسح أن إجمالي عدد الضأن في الحيازات الزراعية 9.39 ملايين رأس، وتمثل الإناث الحلوب من إناث الضأن (سنة فأكثر) نسبة 57.7%، أما من حيث السلالة فقد جاءت سلالة النعيمي الأعلى بين السلالات بنسبة 39.7% من إجمالي عدد الضأن في المملكة.
وبلغ عدد الماعز 3.6 ملايين رأس وتمثل الإناث الحلوب نسبة 51.4%، ومن حيث السلالة فإن نسبة السلالة المحلية هي الأعلى بين السلالات حيث بلغت 97.9% من إجمالي عدد الماعز.
وأفادت النتائج أن إجمالي عدد الإبل بلغ 487.8 ألف رأس وتمثل الإناث الحلوب (4 سنوات فأكثر) نسبة 48.3%، وكانت السلالة المحلية هي الأعلى بين السلالات، حيث بلغت نسبتها 94.9%.
أبرز نتائج مسح الإنتاج الزراعي:
الثروة الزراعية
النخيل
- العدد 30.429.607 نخلات
- الإنتاج 1.427.506 أطنان
- الخلاص 7.743.878نخلة
- السكري الأصفر 4.679.594نخلة
الأشجار الدائمة
- العدد 25.918.493
- المثمرة 18.390.803 أشجار
- الإنتاج 666264 طنا
- تتصدرها أشجار الزيتون 12.775.819 شجرة
الحبوب
- المساحة المزروعة 2.780.295 دونما
الخضراوات المكشوفة
- المساحة المزروعة 797.181 دونما
الخضراوات المحمية
- المساحة المزروعة 31.937.643 مترا مربعا
الثروة الحيوانية
- الضأن 9.396.449 رأسا
- الماعز 3.607.524 رأسا
- الإبل 487.823 رأسا
- الأبقار 30.891 رأسا
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