شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج إلى 2.6 مليار دولار خلال شهر يوليو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن البنك المركزى المصرى، ارتفع إجمالى تحويلات المصـريين العاملين بالخارج خلال شهر يوليو 2019 بمعدل شهرى بلغ 37.7% بما يعادل 719.9 مليون دولار ليسجل نحو 2.6 مليار دولار مقابل نحو 1.9 مليار دولار خلال شهر يونيو 2019، كما سجل ارتفاعاً بمعدل سنوى بلغ 13.6% بما يعادل 314.8 مليون دولار مقارنة بشهر يوليو 2018.
وكان البنك المركزى المصرى، قد أعلن أن تحويلات من المصريين العاملين بالخارج بلغت نحو 3 مليارات دولار فى مايو، بزيادة 43 % مقارنة مع 2.1 مليار دولار فى أبريل.
وذكر البيان أن مصر تلقت تحويلات قيمتها 2.6 مليار دولار فى مايو 2018، وتمثل التحويلات مصدرا مهما للعملة الأجنبية للبلاد.
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