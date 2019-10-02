مسئول بتونس: خطط مبدئية لإصدار سندات بقيمة 800 مليون يورو العام المقبل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مسؤول حكومي كبير لرويترز، اليوم الأربعاء، إن تونس ستحتاج لتمويلات أجنبية في حدود 8.5 مليار دينار (2.96 مليار دولار) في 2020 وإنها تنوي الحصول على موافقة البرلمان لإصدار سندات تصل قيمتها إلى 800 مليون يورو العام المقبل.
وأضاف أنه من المبكر تحديد مبلغ السندات أو الموعد المحدد لإصدارها لكن الحكومة ستطلب من البرلمان الموافقة على إصدار ما يصل 800 مليون يورو حتى تطرق السوق المالية متى احتاجت التمويلات.
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