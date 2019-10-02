تراجع الأسهم السعودية بختام تعاملات بضغوط هبوط قطاعى البنوك والاتصالات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.85% خاسرا 68.28 نقطة ليغلق عند مستوى 7984.43 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.05% رابحا 1.86 نقطة ليغلق عند مستوى 3775.34 نقطة. وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات 116.9 مليون سهم بقيمة 3.1 مليار ريال، وارتفعت أسهم 58 شركة، فيما تراجعت 120 شركة. Advertisements وتراجع 14 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 1.95%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.22%، أعقبه قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.17%، تلاه قطاع النقل بنسبة 0.90%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.86%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.72%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.58%. وجاء سهم "ساسكو" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 9.96%، ثم الدريس بنسبة 9.90%، ثم المصافى بنسبة 5.07%، فيما تصدر سهم "تشب" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 4.12% ثم مهارة بنسبة 3.88%، ثم الكيميائية بنسبة 3.85%.

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