شكرا لقرائتكم خبر عن مصرف البحرين المركزى يشارك فى المؤتمر العالمى لتسويق الصناديق الاستثمارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

شارك وفد من مصرف البحرين المركزي وذلك بالتنسيق مع بنك HSBC ، في المؤتمر العالمي لتسويق الصناديق الاستثمارية المنظم من قبل رابطة قطاع الصناديق الاستثمارية في لوكسمبورج (Association of the Luxembourg Fund Industry (ALFI))، الذي عقد يومي 24 و 25 سبتمبر 2019 في المركز الأوروبي للمؤتمرات في لوكسمبورج.

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ويعتبر المؤتمر أحد أكبر مؤتمرات إدارة الصناديق الاستشارية في أوروبا ويعقد سنويا، بمشاركة أكثر من 200 من المدراء العالميين للصناديق الاستثمارية، وبحضور 600 ممثل من أكثر من 25 دولة.

وعقد الوفد عدة اجتماعات فردية مع العديد من المتخصصين في هذا القطاع، بما في ذلك مدراء عالميين في مجال إدارة الأصول، والجهة الرقابية المعنية بالقطاع المالي في لوكسمبورغ (Commission de Surveillance du Secteur Financier) وبورصة لوكسمبورغ، بهدف تعزيز قطاع الصناديق الاستثمارية في مملكة البحرين، فضلا عن تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في هذا المجال، حيث إن لوكسمبورج تعد مركزا ماليا رائدا في مجال صناديق الاستثمار على المستوى العالمي.