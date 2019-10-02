شكرا لقرائتكم خبر عن المركز المصري للدراسات الاقتصادية يعلن نتائج تقرير التنافسية العالمي 2019 الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد المركز المصري للدارسات الاقتصادية مؤتمرا لإعلان وتحليل نتائج تقرير التنافسية في مصر لعام 2019، الأربعاء المقبل، وذلك بالتزامن مع إعلانه عالميا في ذات اليوم.

وقال المركز المصري للدراسات الاقتصادية، إن متابعة تغير المؤشرات من الأهمية بمكان، حيث تلقي الضوء على ما تحسن من مؤشرات الأداء في كل المجالات، وما تأخر منها، وما يتصف بالثبات، مما يساهم بشكل إيجابي في اقتراح تعديلات للسياسات بما يحسن الأداء ويحقق التنمية المستدامة.

ومن المقرر أن تتضمن الندوة أيضا الإعلان عن الإصدار الثاني من "دليلك للاستثمار الصناعي في مصر"، والذي يتضمن تحديث البيانات للمؤشرات المختلفة، وكان قد تم إصدار الجزء الأول منه في أكتوبر 2018، كما سيعلن المركز خلال الندوة عن تدشين موقعه الجديد على شبكة الإنترنت، والذي يتسم بسهولة البحث والتصفح ويعكس الأنشطة المتنوعة للمركز.

ومن المقرر أن يشارك في الندوة الدكتورة جيهان صالح، مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون الإقتصادية.