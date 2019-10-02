شكرا لقرائتكم خبر عن 101 مليار درهم استثمارات البنوك الإماراتية فى السعودية و مصر بنهاية يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ارتفعت قيمة استثمارات البنوك الإماراتية، فى كل من السعودية و مصر، إلى 101 مليار درهم مع نهاية النصف الأول من العام 2019، بزيادة نسبتها 24.7% مقارنة مع 81 مليار درهم فى شهر ديسمبر من العام 2018.

و وفقا لموقع وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، تشكل استثمارات البنوك الإماراتية فى السعودية ومصر نحو 18% من اجمالى استثماراتها فى الأسواق الخارجية، وذلك وفقا للإحصائيات التى يصدرها مصرف الإمارات المركزى، والتى أظهرت أن قيمة الاستثمارات فى المملكة المتحدة تأتى بالمركز الأول و بقيمة 61.3 مليار درهم.

وكشفت تلك الإحصائيات، أن قيمة استثمارات البنوك الإماراتية فى السعودية بلغت 53.5 مليار درهم فى النصف الأول من العام، فيما زادت قيمتها فى مصر إلى نحو 47.5 مليار درهم خلال فترة الرصد ذاتها.

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ومن بين أكثر البلدان التى شهدت أعلى زيادة على أساس ربع سنوى فى الاستثمارات البنكية الإماراتية، جاءت السعودية بواقع 6.6 مليار درهم 14.2% ، ومصر بواقع 4.1 مليار 9.5 %، وجزر كايمان بواقع 2.3 مليار درهم 6.3 %.

وسجلت السعودية، أعلى زيادة على أساس سنوى بواقع 19 مليار درهم 54.9 %، تليها مصر بواقع 13 مليار درهم 37.7% ، ثم المملكة المتحدة بواقع 11.1 مليار درهم 22.1 %.

تجدر الإشارة، إلى أن النظام المصرفى الإماراتى يعد الأكبر من حيث الأصول فى منطقة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا، ومع نهاية سبتمبر 2018 بلغ إجمالى الأصول القائمة 2.84 تريليون درهم تقريبا حسب الإحصائيات الرسمية.