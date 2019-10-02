وول ستريت تبلغ أدنى مستوى في شهر عند الفتح بفعل مخاوف النمو

بلغت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت مستويات منخفضة جديدة في شهر عند الفتح اليوم الأربعاء، لتواصل الخسائر التي تكبدتها في الجلسة السابقة، إذ أشار انكماش في نشاط المصانع المحلية إلى تأثر بالحرب التجارية الأمريكية الصينية الممتدة منذ فترة طويلة.
وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 147.18 نقطة بما يعادل 0.55 بالمئة إلى 26425.86 نقطة.
وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 متراجعا 15.47 نقطة أو 0.53 بالمئة إلى 2924.78 نقطة، ونزل المؤشر ناسداك المجمع 57.55 نقطة أو 0.73 بالمئة إلى 7851.13 نقطة.
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