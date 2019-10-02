الان تتابع “التجارة العالمية” تسمح لأمريكا بفرض رسوم على واردات الاتحاد الأوروبي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعة واحدة - 5:21 م, 2 أكتوبر 2019 م التعليقات: 0 وكالات- الخليج 365 أصدرت منظمة التجارة العالمية، حكمًا بالسماح للولايات المتحدة الأمريكية، بفرض رسوم على واردات من الاتحاد الأوروبي يبلغ قيمتها 7.5 مليار دولار سنويًا بسبب الدعم المالي الأوروبي غير القانوني لشركة “إير باص” لصناعة الطائرات.

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