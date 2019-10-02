شكرا لقرائتكم خبر عن سعر سلة خامات "أوبك"يسجل 59.65 دولار للبرميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" الیوم الأربعاء، عن أن سعر سلة أوبك اليومي بلغ 59.65 دولار للبرميل وذلك ليوم الثلاثاء 1 أكتوبر 2019.

وأضافت المنظمة، أن سعر سلة "أوبك" المكونة من أربعة عشر خامًا بلغ 59.65 دولارًا للبرميل يوم الثلاثاء، مقارنة بـ 61.09 دولارًا في اليوم السابق، وذلك وفقًا لحسابات أمانة أوبك.

وتضم سلة (أوبك) التي تعد مرجعا في مستوى سیاسة الإنتاج 14 نوعا وھي خام (صحارى) الجزائري والإیراني الثقیل و(البصرة) العراقي وخام التصدیر الكویتي وخام (السدر) اللیبي وخام (بوني) النیجیري والخام العربي الخفیف السعودي والخام الفنزویلي و(جیراسول) الانغولي و(اورینت) الاكوادوري وزافیرو غینیا الاستوائیة ورابي الخفیف (الغابون) وخام جینو (الكونغو) وخام مربان الإماراتي وفقا لما ذكرتة وكالة أنباء "كونا ".

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وكان وزراء نفط منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" ودول من خارجها من ضمنها روسيا قد اتفقوا خلال شهر یولیو الماضي على تمدید قرار خفض الإنتاج لفترة إضافیة مدتھا تسعة أشھر تنتھي بحلول 31 مارس 2020 .