شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز المشروعات: 26.2 مليار جنيه تمويلات خلال الفترة من يوليو 2014 إلى أغسطس 2019 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الدكتورة نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن إجمالى ما ضخة الجهاز بلغ 26.2 مليار جنيه بالفترة من يوليو 2014 إلى أغسطس 2019 لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مشيرة إلى اهتمام الدولة بقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة خلال السنوات الأخيرة.
وأضافت فى تصريحات خاصة اليوم الأربعاء، على هامش أول أيام معرض تراثنا الذى ينظمه جهاز المشروعات الصغيرة بالفترة من 2 إلي 6 أكتوبر، أن قروض تمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية بلغت 23.9 مليار جنيه مولت 1.1 مليون مشروع صغير ومتناهي وفرت قرابة 1.6 مليون فرصة عمل خلال الفترة المذكورة.
وكشفت تقديم الجهاز عن منح بلغت 2.3 مليار جنيه لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب وفرت297.6 ألف فرصة عمل.
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