شكرا لقرائتكم خبر عن المالية فى الإمارات تطلق مبادرات جديدة خلال جيتكس 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة المالية فى الامارات ، عن مشاركتها ضمن منصة الحكومة الاتحادية، في فعاليات أسبوع جيتكس للتقنية 2019 ، التي تنطلق ابتداء من 6 أكتوبر، حيث ستستعرض الوزارة خلال مشاركتها أحدث الحلول الإلكترونية والذكية، وأفضل الممارسات التي تعتمدها في المجال التقني للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمتعاملين.

وأوضحت الوزارة أنها ستطلق أبرز خدماتها الإلكترونية والذكية المصممة خصيصاً لتلبية تطلعات واحتياجات المتعاملين ورفع مستويات رضاهم.

وأكد وكيل وزارة المالية ، يونس حاجي الخوري، أن الوزراة تتبنى نهجاً استباقياً يستشرف المستقبل ، ويعتمد تبني حلول رقمية ومبادرات مبتكرة تعزز كفاءة الخدمات المقدمة وترتقي بجودتها انطلاقاً من التزامها بتحقيق أعلى درجات السعادة لدى المتعاملين من مختلف فئات المجتمع.

ويشمل برنامج مشاركة الوزارة في أسبوع جيتكس للتقنية، إضافة لإطلاق المبادرات الجديدة، عقد ورش عمل تخصصية تعرف جمهور المتعاملين بالخدمات والمشروعات الذكية والمبتكرة التي تنفذها الوزارة، وتنظيم جلسات حوارية لمناقشة المبادرات الريادية التي أطلقتها الوزارة وتقديمها لمختلف شرائح المجتمع، إضافة إلى عقد لقاء تفاعلي مع الشركاء الاستراتيجيين للوزارة بهدف تعزيز التواصل الإيجابي مع كافة الجهات الحكومية والاطلاع على آرائهم واقتراحاتهم لتطوير عملية الإدارة المالية على مستوى الحكومة الاتحادية.