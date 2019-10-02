شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز تنظيم الاتصالات: تحسن نتائج قياس جودة الخدمة لشركات المحمول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر المركز القومي لمراقبة جودة خدمات الاتصالات، التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، تقريره الثاني حول جودة خدمات الصوت والانترنت المقدمة من شركات الاتصالات العاملة في مصر؛ والذي أظهر تحسن نتائج قياس جودة الخدمة لشركات المحمول الأربعة لشهر أغسطس مقارنة بشهر يوليو.

وأجرى المركز، اختبارات جودة الخدمة خلال شهر أغسطس الماضي لما يقرب من 22000 كيلو متر من المناطق المأهولة بالسكان في جمهورية مصر العربية والمقسمة إلى ما يقرب من 127 منطقة وطريق رئيسي ومحاور وأماكن استراتيجية، حيث تتم القياسات لخدمات الصوت والبيانات بإجراء عشرات الآلاف من المكالمات الاختبارية بالإضافة إلى اختبارات خدمات البيانات أو الإنترنت المحمول.

وتم تقييم جودة الخدمة للصوت والبيانات وفقا لعدد من المعايير العالمية المتعارف عليها لجودة الخدمة؛ حيث تم تقييم جودة الخدمات الصوتية وفقا لمعايير عديدة أهمها قياس معدل عدم بدء المكالمات ومعدل انقطاع المكالمات وجودة الصوت وسرعة واستقرار المكالمات، فيما تم تقييم جودة خدمات البيانات أو الانترنت المحمول وفقا لمعايير أهمها سرعة تنزيل البيانات وتحميلها.

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وأوضح التقرير، بحسب بيان صحفى اليوم الأربعاء، تحسن جميع شركات المحمول في قياسات شهر أغسطس عن شهر يوليو، حيث انخفضت عدد المناطق الإجمالية التحاسبيه لتقديم جودة الخدمة (مناطق التقييم والتحاسب وفقا للتراخيص الممنوحة للشركات) المتأثرة بمشاكل جودة الخدمات الصوتية لشركة فودافون من عدد (7) مناطق (24 منطقة تفصيلية) في شهر يوليو إلى عدد (6) مناطق (17 منطقة تفصيلية) في شهر أغسطس ولشركة اتصالات انخفض العدد من (27) منطقة (٤٥منطقة تفصيلية)الي (22) منطقة (37 منطقة تفصيلية)، ولشركة اورانح انخفض العدد من (30) منطقة (46 منطقة تفصيلية) إلى (22) منطقة(39).

وبالنسبة لشركة we، لم يحدث تحسن في الخدمة الصوتية مع وجود تحسن كبير في خدمات البيانات في معظم أنحاء الجمهورية، وتتركز مشاكل عدم بدء المكالمات في القاهرة والجيزة لشركة we ، والجيزة فقط لاتصالات، ومناطق الدلتا والصعيد والقناة لشركة اورانج، فيما تحسنت مشاكل عدم اكتمال المكالمات بشكل ملحوظ لكل الشركات.

فيما أظهر التقرير، أن خدمات البيانات على مستوى مقبول على جميع الشبكات مع تحسن كبير لشركة we في معظم انحاء الجمهورية.

وفي إطار العمل على تحقيق الشفافية، تم نشر تقرير جودة الخدمة على الموقع الخاص بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بشكل مبسط لاطلاع المواطنين على مستوى جودة الخدمة المقدمة من شركات الاتصالات في جميع أنحاء مصر ومساعدتهم في الحصول على معلومات عن تقييم الشبكات في مواقع تواجدهم من خلال خريطة تفاعلية نشرت على موقع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

ويعكس التقرير الوضع الحقيقي لخدمات الاتصالات؛ ويقوم الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بعد نشر التقرير بإخطار الشركات بتفاصيل المخالفات التي تم رصدها في التقرير ومناطق حدوثه، وتحديد مهلة للشركات لحل المشاكل المشار إليها؛ وفي حال عدم حلها خلال 3 أشهر وفقا لشروط وأحكام الترخيص الممنوح للشركات يقوم الجهاز بتطبيق لائحة الجزاءات.