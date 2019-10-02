شكرا لقرائتكم خبر عن مشروع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى قبل عرضه على البرلمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” مشروع القانون الجديد للبنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد، والمقرر عرضه على مجلس النواب خلال الفترة المقبلة. وقالت مصادر مصرفية رفيعة المستوى، لـ"الخليج 365"، إن مشروع القانون الجديد للبنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد، شهد العديد من اللقاءات والاجتماعات داخل البنك المركزى المصرى، واتحاد بنوك مصر، لافتة إلى أن القانون الجديد يراعى تطبيق أحدث الممارسات الدولية والمبادئ الدولية الخاصة بالحوكمة، والتطور الكبير الذى حدث دوليا فى تكنولوجيا البنوك، والمعلومات المصرفية. Advertisements

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