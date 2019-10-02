الاقتصاد

أسعار العملات اليوم الأربعاء 2-10-2019

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شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات اليوم الأربعاء 2-10-2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت أسعار العملات اليوم الأربعاء 2-10-2019، أمام الجنيه المصرى، ووفقا لأحدث البيانات الصادرة عن عدد مختلف من البنوك العاملة فى مصر فمقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات اليوم، والتى جاءت كالتالى:                                                         

f6f1a3004e.jpg                                                                                                       

تباين سعر الدولار فى السوق المصرفى المصرى اليوم ، مسجلا الأسعار التالية:
  سعر الدولار الأمريكى اليوم سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
 

16.21 جنيه للشراء.     

16.33 جنيه للبيع.

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سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
 

16.23 جنيه للشراء.        

16.33 جنيه للبيع.          

سعر الدولار فى بنك مصر
 

16.23 جنيه للشراء.

16.33 جنيه للبيع.     

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سعر الدولار فى بنك القاهرة
 

16.23 جنيه للشراء.

16.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى
 

 16.23 جنيه للشراء.

16.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib
 

16.23 جنيه للشراء.

16.33 جنيه للبيع.

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سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
 

16.23 جنيه للشراء.

16.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك عودة
 

16.24جنيه للشراء.

16.34 جنيه للبيع.

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سعر اليورو الأوروبى اليوم

سجل سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم ،ارتفاعاً طفيفاً ووفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، بلغ 17.7 للشراء، 17.87 جنيه للبيع.

 

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سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

سجل سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى اليوم وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، بلغ 19.85 جنيه للشراء، و20.1 جنيه للبيع .

 

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سعر الريال السعودى اليوم

سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى اليوم، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، وسجل سعر الريال 4.31 جنيه للشراء، و4.35 جنيه للبيع.

 

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سعر الدينار الكويتى اليوم
 

سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، سجل سعره 53.31 جنيه للشراء، 53.72 جنيه للبيع.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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