شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات اليوم الأربعاء 2-10-2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت أسعار العملات اليوم الأربعاء 2-10-2019، أمام الجنيه المصرى، ووفقا لأحدث البيانات الصادرة عن عدد مختلف من البنوك العاملة فى مصر فمقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات اليوم، والتى جاءت كالتالى:

تباين سعر الدولار فى السوق المصرفى المصرى اليوم ، مسجلا الأسعار التالية:سعر الدولار الأمريكى اليوم سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

16.21 جنيه للشراء.

16.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

16.23 جنيه للشراء.

16.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

16.23 جنيه للشراء.

16.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

16.23 جنيه للشراء.

16.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

16.23 جنيه للشراء.

16.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

16.23 جنيه للشراء.

16.33 جنيه للبيع.

Advertisements

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

16.23 جنيه للشراء.

16.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك عودة

16.24جنيه للشراء.

16.34 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

سجل سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم ،ارتفاعاً طفيفاً ووفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، بلغ 17.7 للشراء، 17.87 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

سجل سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى اليوم وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، بلغ 19.85 جنيه للشراء، و20.1 جنيه للبيع .

سعر الريال السعودى اليوم

سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى اليوم، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، وسجل سعر الريال 4.31 جنيه للشراء، و4.35 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، سجل سعره 53.31 جنيه للشراء، 53.72 جنيه للبيع.