شكرا لقرائتكم خبر عن الشيف العالمى بوبى تشين فى ضيافة وزيرة السياحة..وتصطحبه بجولة بشارع المعز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبلت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، الشيف العالمي بوبي تشين ذو الأصول المصرية، وخلال اللقاء ناقشت معه الوزيرة أوجه التعاون الممكنة بينه وبين الوزارة للترويج لمصر، بالإضافة إلى إمكانية الاستعانة به في تنظيم دورات تدريبية للطهاة المصريين للاستفادة من خبراته وأفكاره المبتكرة في فنون الطهي، وفي أساسيات الضيافة وإجراءات الصحة والسلامة المهنية وسلامة الغذاء.

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط إلي الاهتمام الذي توليه الوزارة بالاستثمار في العنصر البشري ورفع كفاءة العاملين بالقطاع، والذي يعد أحد الركائز الأساسية بمحور الإصلاح المؤسسي ببرنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة.

وأوضحت الوزيرة أن الأكلات المحلية الخاصة بكل دولة أصبحت من العوامل التي تساهم في جذب السائحين، مشيرة إلي أن الطعام يعد جزءا من التجربة السياحية للسائح، حيث إن الأكلات المشهورة والأصيلة بأي دولة تعطيها هويتها والطابع الخاص بها.

ومن جانبه أكد الشيف العالمي بوبي تشين على استعداده للتعاون مع الوزارة في المجالات المختلفة، مؤكدا حبه لمصر ورغبته في المساهمة في الترويج لها عالميا، خاصة وأنه ينتمي لجذور مصرية، مشيرا إلى شغفه بمهنته، ولافتا إلي أنه يتطلع دائما لتعليم جيل جديد من هواة الطبخ.

وخلال اللقاء قامت الدكتورة رانيا المشاط باصطحاب الشيف العالمي بوبي تشين في جولة سياحية بشارع المعز ومنطقة الحسين.

جدير بالذكر أن "بوبي تشين" هو واحد من أشهر الطهاة في العالم ويشارك في العديد من أشهر البرامج الخاصة بالطبخ، وهو صاحب مطاعم ومؤلّف كتب في فن الطهي.

وحصل بوبي تشين على درجة البكالوريوس في العلوم الماليّة والاقتصاد في إنجلترا، وانتقل إلى مدينة نيويورك وبدأ حياته العملية في بورصة نيويورك، ثم ترك كل هذا ليعمل في المجال الذي يحبه ليصبح واحداً من اشهر "الشيفات" في العالم.

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وزيرة السياحة تصطحب الشيف العالمى

الشيف العالمى يلتقط صور تذكارية

وزيرة السياحة والشيف العالمى

خلال الجولة بشارع المعز