شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التنفيذى لبى.بى: مجلس الإدارة لم يتخذ قرارا بعد بشأن استقالتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال بوب دادلى الرئيس التنفيذى لعملاق الطاقة بى.بى، اليوم، الأربعاء، إن مجلس إدارة الشركة لم يتخذ قرارا بعد بشأن استقالته، إذ يرغب دادلى بترك منصبه فى غضون عام.

وقال دادلى للصحفيين، فى مؤتمر للطاقة بموسكو إنه ينوى منذ فترة طويلة التنحى فى سن الخامسة والستين الذى سيبلغه فى سبتمبر 2020.