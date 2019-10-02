شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع جماعى لمؤشرات البورصة بختام التعاملات وسط مبيعات أجنبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 8.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 714.597 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 260.8 مليون ورقة مالية بقيمة 811.7 مليون جنيه، عبر تنفيذ 25 ألف عملية لعدد 173 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 71.54% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 18.17%، والعرب على 10.29% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 43.77% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 56.22%.

ومال صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 46.9 مليون جنيه، 3.8 مليون جنيه، 21.5 مليون جنيه، على التوالى، فيما مال صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 9.4 مليون جنيه، 50.6 مليون جنيه، 12.1 مليون جنيه، على التوالى.

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وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.8% ليغلق عند مستوى 14381 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.7% ليغلق عند مستوى 2033 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.19% ليغلق عند مستوى 17329 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 1.33% ليغلق عند مستوى 5303 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 2.56% ليغلق عند مستوى 513 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 1.87% ليغلق عند مستوى 1388 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.61% ليغلق عند عند مستوى 454 نقطة.

وارتفعت أسهم 30 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت 106 شركة، ولم تتغير مستويات 37 شركة.