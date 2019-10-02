شكرا لقرائتكم خبر عن بيرول: وكالة الطاقة مستعدة للتحرك فى سوق النفط عند الضرورة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس وكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول اليوم الأربعاء، إن الوكالة على اتصال وثيق مع كبار المسئولين في السعودية ودول أخرى في الشرق الأوسط ومستعدة للتحرك في سوق النفط حين تقتضي الضرورة.
وأضاف بيرول في مؤتمر في بولندا "نحن نعيش في عالم محفوف بالمخاطر، تتقاطع الطاقة مع العوامل الجيوسياسية في العديد من الدول لاسيما في الشرق الأوسط".
وذكر أن الوكالة تتوقع زيادة الطلب على النفط فى العام الجارى 1.1 مليون برميل يوميا ولكنه قال إن التوقعات قد تخضع للتعديل.
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