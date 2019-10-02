تراجع مؤشرات بورصة الكويت بختام التعاملات بضغوط هبوط جماعى للقطاعات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بضغوط هبوط جماعى للقطاعات.

وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.62% خاسرا 34.99 نقطة ليغلق عند مستوى 5635.90 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.67% خاسراً 41.45 نقطة ليغلق عند مستوى 6119.56 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.46% خاسراً 21.9 نقطة ليغلق عند مستوى 4696.57 نقطة.

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وجرى التداول بختام التعاملات على 68.8 مليون سهم بقيمة 12.8 مليون دينار كويتى عبر 4289 صفقة.

وتراجعت 10 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.81%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 1.25%، ثم قطاعى الخدمات المالية والبنوك بنسبة 0.63%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.39%، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.28%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.26%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.25%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.18%.

وجاء سهم "شركة التعمير للاستثمار العقارى" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 12.82%، تليه شركة منشآت للاستثمار العقارى بنسبة 9.96%، ثم شركة الديرة القابضة بنسبة 8.85%، فيما تصدر سهم "شركة أم القيوين للاستثمارات العامة" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 10% ثم شركة صكوك القابضة بنسبة 9.37%، ثم شركة سنام العقارية بنسبة 7.50%.