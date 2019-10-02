شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يستقر بعد بيانات نزلت به من أعلى مستوى فى عامين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع الدولار الأمريكي اليوم الأربعاء، عقب بيانات تصنيع مُخيبة للتوقعات هوت بالعملة الأمريكية من أعلى مستوى في عامين بينما تشبث اليورو بمستويات أعلى من 1.09 دولار.

وانكمش قطاع الصناعات التحويلية الأمريكي بأسرع وتيرة فيما يزيد عن عشر سنوات في سبتمبر لتصبح الولايات المتحدة أحدث دولة تعاني من تراجع النشاط الصناعي في ظل حرب تجارية بين واشنطن وبكين.

وصعد مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، 0.1% إلى 99.242 في المعاملات المبكرة بعدما ارتفع إلى 99.667 يوم الثلاثاء وهو أعلى مستوى في 29 شهرا قبل صدور بيانات النشاط الصناعي.

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ونزل اليورو 0.1% إلي 1.0291 دولار ولكنه أعلى من أقل مستوى في عامين الذي لامسه يوم الثلاثاء عند 1.0879 دولار.

وزاد الين الياباني 0.2% إلى 107.57 ما يشير لإقبال المستثمرين علي أصول أكثر أمانا بعد أن سلطت بيانات أمريكية الضوء على المخاوف بشأن متانة الاقتصاد العالمي.

وهبط الجنيه الاسترليني 0.3% مقابل الدولار إلى 1.2271 دولار.