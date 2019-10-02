تراجع هامشى لبورصة البحرين بختام التعاملات بضغوط هبوط قطاعى السياحة والبنوك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.11% خاسرا 1.71 نقطة ليغلق عند مستوى 1513.93 نقطة، بضغوط هبوط قطاعات البنوك التجارية والفنادق والسياحة والاستثمار.
وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات 851 ألف سهم بقيمة 155.9 ألف دينار.
وقاد التراجع ببورصة البحرين، قطاع الفنادق والسياحة بنسبة انخفاض 110.45% بضغوط هبوط سهم شركة الفنادق الوطنية بنسبة 19.92%، ثم قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 2.33% بضغوط هبوط سهم المصرف الخليجى التجارى بنسبة 4.08%، بنك البحرين والكويت بنسبة 0.18%.
كما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.44% بضغوط هبوط سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 0.42%، شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة بنسبة 0.13%، فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة نمو 0.26% مدفوعا بصعود سهم شركة زين البحرين بنسبة 0.98%.
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