شكرا لقرائتكم خبر عن الدكتورة رانيا المشاط تكرم مخرج الفيلم الأول للحملة الترويجية للسياحة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرمت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، ريمي كارليوز المخرج الإبداعي لشركة Beautiful Destinations، مخرج الفيلم الأول لحملة People to People، والفائز بالمركز الأول كأفضل فيلم ترويجي في منطقة الشرق الأوسط من منظمة السياحة العالمية، وذلك خلال اجتماعات الدورة الـ(23) للجمعية العامة للمنظمة الشهر الماضي والتي عقدت في مدينة سانت بطرسبرج بجمهورية روسيا الاتحادية.

ووجهت الدكتورة رانيا المشاط، الشكر للمخرج ريمي كارليوز على تعاونه مع الوزارة لإنتاج وخلق محتوى ومواد ترويجية جديدة تبرز التنوع الكبير الذي تتمتع به السياحة المصرية.

ومن جانبه أعرب كارليوز عن اعتزازه بالتعاون مع وزارة السياحة المصرية للترويج لمصر بالخارج، وعن سعادته بفوز فيلم حملة People to People بهذه الجائزة، لافتا إلى أن الهدف من هذا الفيلم هو إبراز سمات الشعب المصري والوجهات الجميلة الكثيرة والمتفردة في مصر، مشيدا بالتطور الذي تشهده السياحة المصرية وخاصة فى ظل وجود رؤية واضحة لوزارة السياحة المصرية.

ويعد ريمي كارليوز واحداً من المخرجين الإبداعيين المعروفين عالميا، وعمل على الحملات الترويجية لعديد من العلامات التجارية العالمية، كما عمل مع العديد من نجوم الغناء وكرة القدم في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.

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وقد أطلقت الوزارة الفيلم الترويجي لحملة People to People بهدف إلقاء الضوء على الوجوه المصرية المختلفة، حيث يقدم الفيلم لقطات متنوعة تعرض الأماكن الأثرية والسياحية وجوانب من الثقافة المصرية، والطعام المصري والأنشطة الكثيرة من خلال نماذج مختلفة من المصريين.

وشركة Beautiful Destinations العالمية تعد واحدة من الشركات العالمية الكبرى التي عقدت معها وزارة السياحة شراكة للترويج والتسويق لمصر عالميا ضمن العديد من الشراكات الدولية التي أعلنت عنها الوزارة مؤخرا.

و شركة Beautiful Destinations تعد من أكبر الشركات المتخصصة عالميا في الترويج للمقاصد السياحية المختلفة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، والشركة لديها أكثر من 20 مليون متابع من أكثر من 180 دولة حول العالم على منصاتها المختلفة على Instagram و Facebook و Snapchatو YouTube و Weibo لاستلهام أفكار عن السفر.

وقد أعلنت وزارة السياحة يوم 9 سبتمبر الماضي الشراكة مع عدد من المؤسسات الدولية وهى مؤسسة Discovery العالمية، ومجموعة إكسبيديا Expedia العالمية، وشركة Isobar ، وشركة Ctrip الصينية ، وشبكة CNN العالمية، و شركة Beautiful Destinations، وذلك في إطار سعي وزارة السياحة لتنويع منصات الترويج وتحديث آليات التسويق لمصر وهو أحد الركائز الرئيسية التى يعتمد عليها محور الترويج والتنشيط برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة المصري لتقديم صورة معاصرة وغير نمطية للمقاصد المصرية.