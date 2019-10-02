شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة دبى بختام التعاملات بضغوط هبوط سهم إعمار العقارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 1.25% خاسرا 34.62 نقطة ليغلق عند مستوى 2744.18 نقطة، بضغوط هبوط قطاع العقارات بعد تراجع سهم شركة إعمار العقارية.

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 97.5 مليون سهم محققة ما قيمته 153 مليون درهم من خلال تنفيذ 2399 صفقة لـ32 سهما، وارتفعت 4 أسهم، وانخفض 24 سهما، واستقرت 4 أسهم.

Advertisements

وتراجعت 6 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع العقارات بنسبة 3.34%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.80%، أعقبه قطاع الاستثمار بنسبة 0.88%، ثم قطاع السلع بنسبة 0.40%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.36%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.28%، فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.88%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.42%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم الشركة الوطنية للتبريد المركزى- تبريد بنسبة 1.69%، ثم سهم الشركة العربية للطيران بنسبة 1.61%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة تكافل الإمارات بنسبة 9.96%، ثم سهم شركة إعمار العقارية بنسبة 8.45%.