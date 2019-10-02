شكرا لقرائتكم خبر عن الاستثمار تعقد 3 لقاءات لدعم التعاون المشترك فى بيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى مسئولو وزارة الاستثمار والتعاون الدولى بالدكتورة رولا داشتى، الأمينة التنفيذية لمنظمة الاسكوا (لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا United Nations Economic and Social Commission for Western Asia - ESCWA) خلال زيارتها إلي بيروت. وناقش الجانبان بحسب ما ذكره الموقع الرسمى للوزارة، كيفية تعظيم الاستفادة من دور القطاع الخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة فى ظل الاصلاحات الواسعة التى تشهدها الدولة فى مجال الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال. كما التقى المسئولون الوزارة مازن سويد، رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان "ايدال"، خلال زيارتها إلى بيروت. Advertisements وبحث الجانبان تعزيز الاستثمارات بين مصر ولبنان. وفى إطار السعى لتشجيع الاستثمار ودعم القطاع الخاص التقتى المسئولون بوزارة الاستثمار، شارل عربيد، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي اللبناني، بحضور منى وهبة، رئيسة المكتب التجاري في سفارة مصر ببيروت، وتامر حماد، نائب سفير مصر لدي بيروت، وسعد صقر نائب رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي. وبحث الجانبان تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر ولبنان وإقامة استثمارات مشتركة في البلدين.

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