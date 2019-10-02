مصر ولبنان تتفقان على زيادة الاستثمارات بين البلدين

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التقت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، بمنصور بطيش، وزير الاقتصاد والتجارة اللبنانى، في ختام زيارتها إلى العاصمة اللبنانية "بيروت" بحضور السفير نزيه النجارى، سفير مصر لدي بيروت، ومنى وهبه، المفوض التجارى للسفارة المصرية في لبنان.
وأشاد وزير الاقتصاد والتجارة اللبنانى في بداية اللقاء، بالعلاقات المصرية اللبنانية، معربا عن تطلع بلاده لتعزيز العلاقات على المستوى الاقتصادى خلال المرحلة المقبلة، وزيادة حجم الاستثمارات بين البلدين.
وتناول اللقاء الاعداد والتحضير لعقد اللجنة الوزارية للمتابعة بين البلدين والتى تتولى متابعة ما تم تنفيذه من مقررات الدورة التاسعة للجنة العليا المشتركة والتى عقدت فى مايو 2019 برئاسة رئيسى وزراء البلدين فى لبنان وذلك في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، ومصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بتعزيز التعاون الثنائي مع لبنان خاصة في المجالى الاقتصادي والاستثماري.
وأكدت الوزارة، أهمية لجنة المتابعة المصرية اللبنانية المشتركة نظرا لكونها آلية لمتابعة ما تم الاتفاق عليه من مقررات الدورة السابقة ولما توليه القيادة السياسية في البلدين من اهتمام بتعزيز التعاون الثنائي المشترك وزيادة الاستثمارات في البلدين وصولا لأفريقيا.
وأشادت الوزارة بالإنجازات الملموسة والتطور الإيجابي الذي شهده التعاون المصرى اللبناني في الكثير من المجالات المهمة، والدخول في مشروعات تعاون ثلاثى في دول القارة الأفريقية.
واتفق الجانبان على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنمية التعاون الثنائى من خلال مجلس رجال الأعمال المصرى اللبنانى.
والتقت الوزارة ، بمازن سويد، رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان "ايدال"، وبحث الجانبان تعزيز الاستثمارات بين مصر ولبنان.
وعقب ذلك التقت الوزارة، بالدكتورة رولا داشتى، الامينة التنفيذية لمنظمة الاسكوا (لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا).
وناقش الجانبان كيفية تعظيم الاستفادة من دور القطاع الخاص لتحقيق اهداف التنمية المستدامة فى ظل الاصلاحات الواسعة التى تشهدها الدولة فى مجال الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال.
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