شكرا لقرائتكم خبر عن انفوجراف.. وزارة التخطيط توضح كيفية طلب استخراج بيان بصلاحية موقع كخدمة من خدمات المحليات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" انفوجرافًا يوضح كيفية طلب استخراج بيان بصلاحية موقع من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية كخدمة من خدمات المبانى التى تقدم ضمن خدمات المحليات.

وأوضح انفوجراف وزارة التخطيط الإجراءات اللازم اتباعها للحصول على تلك الخدمة وهى ملء النموذج الخاص بالخدمة، تقديم المستندات المطلوبة للخدمة، سداد رسوم المعاينة، وبعد إجراء المعاينة بواسطة الإدارة المختصة تعتمد التأشيرة من رئيس الحى برفض الطلب إن وجدت مخالفة أو بتسديد الرسوم المقررة للخدمة، ثم فى النهاية على طالب الخدمة أن يقوم بتسديد الرسوم لتلقي الخدمة.

وأشار الأنفوجراف المنشور إلى أن المعايير المؤهلة للحصول على تلك الخدمة تتمثل فى عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة ووجود مالك الأرض أو وكيل أعمال بتوكيل رسمى موثق.

وتتمثل المستندات المطلوبة لأداء تلك الخدمة فى توفير صورة عقد الملكية، صورة بطاقة الرقم القومى، رسم كروكى يبين الموقع والطرق المؤدية إليه يوقع عليه من مهندس نقابى مع تقديم الايصال الدال على سداد الرسوم المستحقة، ويحصل طالب تلك الخدمة عليها فى مدة زمنية تقدر بـ 7 أيام.