شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية الصناعية: تسكين غير الحاصلين على وحدات بمشروع الروبيكى فى المرحلة الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسعى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، لمواجهة أي مشكلات أمام مشروع الروبيكي للجلود، وتسهيل تسكين أصحاب ورش مجرى العيون غير الحاصلين على وحدات في المرحلة الأولى بمرحلة المشروع الثانية.

وكشف المهندس مجدى غازى، رئيس هيئة التنمية الصناعية، أنه يتم دراسة توفير وحدات صناعية بديلة لبعض أصحاب المدابغ والورش بمجرى العيون، الذين لم يحصلوا على وحدات بالمرحلة الأولي للمشروع، على أن يجرى تسكينهم بالمرحلة الثانية للمشروع وفق الضوابط المحدة.

وقال غازى فى تصريحات صحفية، خلال لقاء له أمس، بمقر الهيئة، أن مجموعة من أصحاب المدابغ والورش أجروا بعض التوسعات عقب أول حصر جرى للوحدات فى 2009، مما نتج عنه فارق فى المساحات بين ما هو قائم وما هو مخصص لهم فى الروبيكى.

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وأوضح غازى، أن المرحلة الثانية من الروبيكى كافية للاستيعاب غير الحاصلين على وحدات بالمشروع فى مرحلته الأولي.

وقال "مجلس الوزراء حريص على حل أى مشاكل تواجه الانتقال إلى الروبيكى سواء فيما يتعلق بالتراخيص أو التسكين أو التراخيص، أو أي شئ يعيق التشغيل أو تجعل المشروع يظهر بشكل غير كامل".

جدير بالذكر، أنه تم الانتهاء من تخصيص إجمالي الوحدات الإنتاجية بالمرحلة ‏الأولى لمدينة الجلود الجديدة بالروبيكي، وبلغ عدد ‏المصانع التي بدأت التشغيل الفعلي والإنتاجية بالروبيكي قد تعدت الـ ‏‏40 مصنعاً.